Ціна Shibabitcoin (SHIBTC)
Поточна ціна Shibabitcoin (SHIBTC) сьогодні становить 0.01260072 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shibabitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.06K USD
- зміна ціни Shibabitcoin протягом дня — -99.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shibabitcoin до USD становила $ -11.77275762021107.
За останні 30 днів зміна ціни Shibabitcoin до USD становила $ -0.0125797524.
За останні 60 днів зміна ціни Shibabitcoin до USD становила $ -0.0124632335.
За останні 90 днів зміна ціни Shibabitcoin до USD становила $ -1.3319543059063397.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -11.77275762021107
|-99.89%
|30 днів
|$ -0.0125797524
|-99.83%
|60 днів
|$ -0.0124632335
|-98.90%
|90 днів
|$ -1.3319543059063397
|-99.06%
Останній аналіз цін Shibabitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.64%
-99.89%
-99.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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