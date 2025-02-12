Сьогоднішня ціна Shibabitcoin (SHIBTC)

Поточна ціна Shibabitcoin (SHIBTC) сьогодні становить 0.01260072 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibabitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.06K USD

- зміна ціни Shibabitcoin протягом дня — -99.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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