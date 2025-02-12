Ціна SHIBAAI (SHIBAAI)
Поточна ціна SHIBAAI (SHIBAAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBAAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHIBAAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.76K USD
- зміна ціни SHIBAAI протягом дня — -12.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHIBAAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SHIBAAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SHIBAAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SHIBAAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.15%
|30 днів
|$ 0
|-80.92%
|60 днів
|$ 0
|-89.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SHIBAAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-12.15%
+4.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHIBA AI stands out as the most meme-worthy cryptocurrency out there. While dog and frog themed coins have had their moment, it's now SHIBA AI's turn to seize the spotlight.
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