Токеноміка Shiba Saga (SHIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Shiba Saga (SHIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shiba Saga (SHIA) At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project. Офіційний вебсайт: https://www.shibasaga.com/ Whitepaper: https://www.shibasaga.com/files/woofpaper.pdf Купити SHIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shiba Saga (SHIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shiba Saga (SHIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,04K $ 43,04K $ 43,04K Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 280,08M $ 280,08M $ 280,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 307,36K $ 307,36K $ 307,36K Історичний максимум: $ 0,785605 $ 0,785605 $ 0,785605 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015356 $ 0,00015356 $ 0,00015356 Дізнайтеся більше про ціну Shiba Saga (SHIA)

Токеноміка Shiba Saga (SHIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shiba Saga (SHIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHIA, досліджуйте ціну токена SHIA в реальному часі!

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