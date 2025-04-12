Сьогоднішня ціна Shiba Saga (SHIA)

Поточна ціна Shiba Saga (SHIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.47K USD. Ціна SHIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shiba Saga:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Shiba Saga протягом дня — +3.76%

- циркуляційна пропозиція – 280.08M USD

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