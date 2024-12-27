Сьогоднішня ціна Shiba Predator (QOM)

Поточна ціна Shiba Predator (QOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.72M USD. Ціна QOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shiba Predator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47K USD

- зміна ціни Shiba Predator протягом дня — +1.17%

- циркуляційна пропозиція – 600.00T USD

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