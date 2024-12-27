Ціна Shiba Predator (QOM)
Поточна ціна Shiba Predator (QOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.72M USD. Ціна QOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shiba Predator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47K USD
- зміна ціни Shiba Predator протягом дня — +1.17%
- циркуляційна пропозиція – 600.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shiba Predator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shiba Predator до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shiba Predator до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shiba Predator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.17%
|30 днів
|$ 0
|-14.13%
|60 днів
|$ 0
|+7.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shiba Predator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+1.17%
+3.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QOM is the Shiba Predator, it is a community token whose function is to flip the Shiba Market cap.
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