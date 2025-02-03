Ціна Shiba Inu Empire (SHIBEMP)
Поточна ціна Shiba Inu Empire (SHIBEMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBEMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shiba Inu Empire:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Shiba Inu Empire протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shiba Inu Empire до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shiba Inu Empire до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shiba Inu Empire до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shiba Inu Empire до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-82.86%
|60 днів
|$ 0
|-62.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shiba Inu Empire: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.43%
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