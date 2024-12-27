Сьогоднішня ціна Shiba Classic (SHIBC)

Поточна ціна Shiba Classic (SHIBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.26M USD. Ціна SHIBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shiba Classic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.42K USD

- зміна ціни Shiba Classic протягом дня — -0.36%

- циркуляційна пропозиція – 600.00T USD

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