Ціна Shiba Classic (SHIBC)
Поточна ціна Shiba Classic (SHIBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.26M USD. Ціна SHIBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shiba Classic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.42K USD
- зміна ціни Shiba Classic протягом дня — -0.36%
- циркуляційна пропозиція – 600.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shiba Classic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shiba Classic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shiba Classic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shiba Classic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.36%
|30 днів
|$ 0
|+524.65%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shiba Classic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.42%
-0.36%
+57.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon.
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