Ціна SHIBA BSC (SHIBSC)
Поточна ціна SHIBA BSC (SHIBSC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBSC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHIBA BSC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.54 USD
- зміна ціни SHIBA BSC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHIBA BSC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SHIBA BSC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SHIBA BSC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SHIBA BSC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.78%
|60 днів
|$ 0
|-17.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SHIBA BSC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+4.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHIBSC is a decentralized, community driven, fair launched Meme Token on BSC. It is a decentralized community experiment. At the time of launch, 67% of the tokens has been burnt, and the remaining 33% of the tokens will be provided to the liquidity pool and locked permanently. Everyone has to buy on PancakeSwap, this means devs have no more rights for ownership than anybody else in the world. Many events will be launched together with our brother SHIB. In the near future, we will launch Shiba BSC mining and NFT.
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