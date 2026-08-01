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Поточна ціна Shiba Armstrong сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SHIBA становить 129 717 USD. Відстежуйте оновлення цін SHIBA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Shiba Armstrong сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SHIBA становить 129 717 USD. Відстежуйте оновлення цін SHIBA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SHIBA

Інформація про ціну SHIBA

Що таке SHIBA

Офіційний вебсайт SHIBA

Токеноміка SHIBA

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Ціна Shiba Armstrong (SHIBA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SHIBA до USD:

$0,00001297
$0,00001297$0,00001297
+0,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Shiba Armstrong (SHIBA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:46:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Shiba Armstrong

Поточна ціна Shiba Armstrong (SHIBA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHIBA до USD становить $ 0 за SHIBA.

Shiba Armstrong наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 129 717, з циркуляційною пропозицією у 10,00B SHIBA. Протягом останніх 24 годин SHIBA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01457833, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHIBA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Shiba Armstrong (SHIBA)

$ 129,72K
$ 129,72K$ 129,72K

--
----

$ 129,72K
$ 129,72K$ 129,72K

10,00B
10,00B 10,00B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Shiba Armstrong — $ 129,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIBA — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129,72K.

Історія ціни Shiba Armstrong у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,01457833
$ 0,01457833$ 0,01457833

$ 0
$ 0$ 0

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--

0,00%

0,00%

Історія ціни Shiba Armstrong (SHIBA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shiba Armstrong до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shiba Armstrong до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shiba Armstrong до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shiba Armstrong до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+4,31%
60 днів$ 0+7,55%
90 днів----

Прогноз ціни Shiba Armstrong

Прогноз ціни Shiba Armstrong (SHIBA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SHIBA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Shiba Armstrong (SHIBA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Shiba Armstrong потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Shiba Armstrong у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SHIBA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Shiba Armstrong.

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Ресурс Shiba Armstrong (SHIBA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemDog-ThemedMeme

Про Shiba Armstrong

Яка зараз ціна Shiba Armstrong?

Shiba Armstrong коштує ₴, сьогодні змінивши на --%.

Наскільки швидко росте спільнота SHIBA?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Shiba Armstrong?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі SHIBA сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як SHIBA порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴0.6425589226172367472000, а ATL — ₴, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 10000000000.0 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Shiba Armstrong

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:46:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Shiba Armstrong (SHIBA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+26,86%

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+19,41%

Aether Network

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AET

$0,0116
$0,0116$0,0116

+10,47%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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