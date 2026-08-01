Сьогоднішня ціна Shiba Armstrong

Поточна ціна Shiba Armstrong (SHIBA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHIBA до USD становить $ 0 за SHIBA.

Shiba Armstrong наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 129 717, з циркуляційною пропозицією у 10,00B SHIBA. Протягом останніх 24 годин SHIBA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01457833, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHIBA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Shiba Armstrong (SHIBA)

Ринкова капіталізація $ 129,72K$ 129,72K $ 129,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 129,72K$ 129,72K $ 129,72K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Shiba Armstrong — $ 129,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIBA — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129,72K.