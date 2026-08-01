Сьогоднішня ціна Shiba

Поточна ціна Shiba (SHIBA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHIBA до USD становить $ 0 за SHIBA.

Shiba наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61 652, з циркуляційною пропозицією у 1 000,00T SHIBA. Протягом останніх 24 годин SHIBA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHIBA змінився на -- за останню годину та на +3,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Shiba (SHIBA)

Ринкова капіталізація $ 61,65K$ 61,65K $ 61,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61,65K$ 61,65K $ 61,65K Циркуляційне постачання 1 000,00T 1 000,00T 1 000,00T Загальна пропозиція 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Поточна ринкова капіталізація Shiba — $ 61,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIBA — 1 000,00T, зі загальною пропозицією 1.0e+15. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,65K.