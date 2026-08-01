Сьогоднішня ціна Shib Owes You

Поточна ціна Shib Owes You (SOU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOU до USD становить $ 0 за SOU.

Shib Owes You наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 370, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SOU. Протягом останніх 24 годин SOU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00149062, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOU змінився на +0,20% за останню годину та на -8,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Shib Owes You (SOU)

Ринкова капіталізація $ 28,37K$ 28,37K $ 28,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,37K$ 28,37K $ 28,37K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Shib Owes You — $ 28,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOU — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,37K.