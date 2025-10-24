Актуальна ціна Shib Original Vision сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SOV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SOV на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Shib Original Vision сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SOV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SOV на MEXC вже зараз.

Ціна Shib Original Vision (SOV)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SOV до USD:

--
----
-0,70%1D
Графік ціни Shib Original Vision (SOV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:15:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Shib Original Vision (SOV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,79%

-8,82%

-8,82%

Актуальна ціна Shib Original Vision (SOV) становить --. За останні 24 години SOV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOV становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SOV змінився на -- за останню годину, -0,79% за 24 години та на -8,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Shib Original Vision (SOV)

$ 178,95K
$ 178,95K$ 178,95K

--
----

$ 316,61K
$ 316,61K$ 316,61K

113,44T
113,44T 113,44T

200 706 133 340 071,0
200 706 133 340 071,0 200 706 133 340 071,0

Поточна ринкова капіталізація Shib Original Vision — $ 178,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOV — 113,44T, зі загальною пропозицією 200706133340071.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 316,61K.

Історія ціни Shib Original Vision (SOV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shib Original Vision до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shib Original Vision до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shib Original Vision до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shib Original Vision до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,79%
30 днів$ 0-30,75%
60 днів$ 0-52,46%
90 днів$ 0--

Що таке Shib Original Vision (SOV)

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

Прогноз ціни Shib Original Vision (USD)

Скільки коштуватиме Shib Original Vision (SOV) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Shib Original Vision (SOV) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Shib Original Vision.

Перегляньте прогноз ціни Shib Original Vision вже зараз!

SOV до місцевих валют

Токеноміка Shib Original Vision (SOV)

Розуміння токеноміки Shib Original Vision (SOV) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SOV зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Shib Original Vision (SOV)

Скільки сьогодні коштує Shib Original Vision (SOV)?
Актуальна ціна SOV у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SOV до USD?
Поточна ціна SOV до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Shib Original Vision?
Ринкова капіталізація SOV — $ 178,95K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SOV?
Циркуляційна пропозиція SOV — 113,44T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SOV?
SOV досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SOV?
Історична мінімальна ціна SOV становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SOV?
Актуальний обсяг торгівлі SOV за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SOV цього року?
SOV може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SOV для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:15:46 (UTC+8)

