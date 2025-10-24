Інформація щодо ціни Shib Original Vision (SOV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,82%

Актуальна ціна Shib Original Vision (SOV) становить --. За останні 24 години SOV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOV становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SOV змінився на -- за останню годину, -0,79% за 24 години та на -8,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Shib Original Vision (SOV)

Ринкова капіталізація $ 178,95K$ 178,95K $ 178,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 316,61K$ 316,61K $ 316,61K Циркуляційне постачання 113,44T 113,44T 113,44T Загальна пропозиція 200 706 133 340 071,0 200 706 133 340 071,0 200 706 133 340 071,0

Поточна ринкова капіталізація Shib Original Vision — $ 178,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOV — 113,44T, зі загальною пропозицією 200706133340071.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 316,61K.