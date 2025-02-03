Ціна Shib Army (SHIBARMY)
Поточна ціна Shib Army (SHIBARMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBARMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shib Army:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.40 USD
- зміна ціни Shib Army протягом дня — -16.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shib Army до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shib Army до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shib Army до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shib Army до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.36%
|30 днів
|$ 0
|-14.43%
|60 днів
|$ 0
|-8.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shib Army: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-16.36%
-18.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SHIBARMY is audited and vetted token on BSC that pays holders 8% rewards in $SHIB as dividends for holding. SHIBARMY is here to follow SHIBA INU’s footsteps.
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