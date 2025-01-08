Сьогоднішня ціна ShezmuUSD (SHEZUSD)

Поточна ціна ShezmuUSD (SHEZUSD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.71M USD. Ціна SHEZUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ShezmuUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61K USD

- зміна ціни ShezmuUSD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 99.02B USD

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