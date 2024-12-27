Ціна ShezmuETH (SHEZETH)
Поточна ціна ShezmuETH (SHEZETH) сьогодні становить 2,588.83 USD з ринковою капіталізацією $ 502.47K USD. Ціна SHEZETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ShezmuETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.83K USD
- зміна ціни ShezmuETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 194.48 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ShezmuETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ShezmuETH до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни ShezmuETH до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни ShezmuETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
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|$ 0
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|$ 0.0000000000
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|60 днів
|$ 0.0000000000
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Останній аналіз цін ShezmuETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shezmu is the first multi-asset CDP being built atop LayerZero. Deposit and borrow against yield-bearing assets and NFTs at Shezmu. Core Features 1. Hybrid CDP Platform: - Borrowing Against NFTs and Yield-Bearing Tokens: Users can use their NFTs and Yield-Bearing Tokens as collateral to secure loans, unlocking liquidity without relinquishing ownership of their valuable digital assets. - Dynamic Collateral Management: Oasis supports a wide array of both NFTs and Yield-Bearing Tokens, ensuring users can maximize their assets' potential. 2. Bonding: Users can participate in our bonding mechanism, providing liquidity to the platform in exchange for above-market returns. 3. Cross-Chain Swaps: Shezmu supports cross-chain swaps, enabling users to bridge and swap assets across different blockchain networks effortlessly into Shezmu. 4. Shezmu-Pegged NFTs: Shezmu introduces a unique pegged model for NFTs, where users can burn Shezmu tokens to earn guardian NFTs that emit rewards. The NFTs may also be borrowed against in Oasis, allowing for a complete loop within our ecosystem.
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