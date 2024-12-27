Сьогоднішня ціна ShezmuETH (SHEZETH)

Поточна ціна ShezmuETH (SHEZETH) сьогодні становить 2,588.83 USD з ринковою капіталізацією $ 502.47K USD. Ціна SHEZETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ShezmuETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.83K USD

- зміна ціни ShezmuETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 194.48 USD

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