Ціна ShezmuBTC (SHEZBTC)
Поточна ціна ShezmuBTC (SHEZBTC) сьогодні становить 122,886 USD з ринковою капіталізацією $ 6.00K USD. Ціна SHEZBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ShezmuBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 948.34 USD
- зміна ціни ShezmuBTC протягом дня — -6.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.05 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ShezmuBTC до USD становила $ -8,589.2748120899.
За останні 30 днів зміна ціни ShezmuBTC до USD становила $ +85,659.3944154000.
За останні 60 днів зміна ціни ShezmuBTC до USD становила $ +85,659.3944154000.
За останні 90 днів зміна ціни ShezmuBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -8,589.2748120899
|-6.53%
|30 днів
|$ +85,659.3944154000
|+69.71%
|60 днів
|$ +85,659.3944154000
|+69.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ShezmuBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.53%
+69.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shezmu introduces a groundbreaking hybrid Collateralized Debt Position (CDP) platform that innovatively combines the capabilities of both NFTs and Yield-Bearing Tokens. Our platform allows users to borrow against both NFTs and Yield-Bearing Tokens, providing unparalleled flexibility and liquidity in the digital asset space. In addition to the core CDP functionality, our project offers a suite of utilities designed to enhance user experience and asset value.
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