Сьогоднішня ціна Shezmu (SHEZMU)

Поточна ціна Shezmu (SHEZMU) сьогодні становить 2.58 USD з ринковою капіталізацією $ 2.94M USD. Ціна SHEZMU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shezmu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.45K USD

- зміна ціни Shezmu протягом дня — +5.00%

- циркуляційна пропозиція – 1.14M USD

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