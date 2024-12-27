Ціна Shezmu (SHEZMU)
Поточна ціна Shezmu (SHEZMU) сьогодні становить 2.58 USD з ринковою капіталізацією $ 2.94M USD. Ціна SHEZMU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shezmu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.45K USD
- зміна ціни Shezmu протягом дня — +5.00%
- циркуляційна пропозиція – 1.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shezmu до USD становила $ +0.122903.
За останні 30 днів зміна ціни Shezmu до USD становила $ -0.5054297400.
За останні 60 днів зміна ціни Shezmu до USD становила $ +0.4378396740.
За останні 90 днів зміна ціни Shezmu до USD становила $ +0.0145634646858723.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.122903
|+5.00%
|30 днів
|$ -0.5054297400
|-19.59%
|60 днів
|$ +0.4378396740
|+16.97%
|90 днів
|$ +0.0145634646858723
|+0.57%
Останній аналіз цін Shezmu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
+5.00%
+25.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.
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