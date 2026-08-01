Сьогоднішня ціна Sherwood Exchange

Поточна ціна Sherwood Exchange (SWOOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SWOOD до USD становить $ 0 за SWOOD.

Sherwood Exchange наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 090, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SWOOD. Протягом останніх 24 годин SWOOD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SWOOD змінився на -0,17% за останню годину та на -19,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sherwood Exchange (SWOOD)

Ринкова капіталізація $ 25,09K$ 25,09K $ 25,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,09K$ 25,09K $ 25,09K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sherwood Exchange — $ 25,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SWOOD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,09K.