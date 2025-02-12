Ціна Sherk (SHERK)
Поточна ціна Sherk (SHERK) сьогодні становить 0.00000748 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHERK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sherk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.70 USD
- зміна ціни Sherk протягом дня — -5.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SHERK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHERK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sherk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sherk до USD становила $ -0.0000072849.
За останні 60 днів зміна ціни Sherk до USD становила $ -0.0000072986.
За останні 90 днів зміна ціни Sherk до USD становила $ -0.000158089698953534.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.14%
|30 днів
|$ -0.0000072849
|-97.39%
|60 днів
|$ -0.0000072986
|-97.57%
|90 днів
|$ -0.000158089698953534
|-95.48%
Останній аналіз цін Sherk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-5.14%
-89.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sherk is a memecoin built on the Ethereum blockchain, taking inspiration from popular meme coins while offering a unique twist. Representing a shark, Sherk symbolizes power, agility, and dominance in the crypto ocean. This playful yet strategic character adds a layer of fun to the Ethereum ecosystem, blending humor with the decentralized finance (DeFi) world. By capturing the imagination of the community, Sherk positions itself within the expanding trend of meme coins, aiming to build a loyal and engaged user base.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHERK до AUD
A$0.0000118184
|1 SHERK до GBP
￡0.000005984
|1 SHERK до EUR
€0.0000071808
|1 SHERK до USD
$0.00000748
|1 SHERK до MYR
RM0.0000333608
|1 SHERK до TRY
₺0.0002698784
|1 SHERK до JPY
¥0.0011486288
|1 SHERK до RUB
₽0.00072182
|1 SHERK до INR
₹0.0006493388
|1 SHERK до IDR
Rp0.1226229312
|1 SHERK до PHP
₱0.000434962
|1 SHERK до EGP
￡E.0.0003775156
|1 SHERK до BRL
R$0.0000430848
|1 SHERK до CAD
C$0.0000106216
|1 SHERK до BDT
৳0.000905454
|1 SHERK до NGN
₦0.01123122
|1 SHERK до UAH
₴0.0003118412
|1 SHERK до VES
Bs0.0004488
|1 SHERK до PKR
Rs0.0020869948
|1 SHERK до KZT
₸0.0037720144
|1 SHERK до THB
฿0.0002553672
|1 SHERK до TWD
NT$0.0002455684
|1 SHERK до CHF
Fr0.0000068068
|1 SHERK до HKD
HK$0.0000581944
|1 SHERK до MAD
.د.م0.0000748748