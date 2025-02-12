Сьогоднішня ціна Sherk (SHERK)

Поточна ціна Sherk (SHERK) сьогодні становить 0.00000748 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHERK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sherk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.70 USD

- зміна ціни Sherk протягом дня — -5.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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