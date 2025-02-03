Сьогоднішня ціна SHEPE ($SHEPE)

Поточна ціна SHEPE ($SHEPE) сьогодні становить 0.0001157 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SHEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHEPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.00 USD

- зміна ціни SHEPE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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