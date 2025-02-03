Ціна SHEPE ($SHEPE)
Поточна ціна SHEPE ($SHEPE) сьогодні становить 0.0001157 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SHEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHEPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.00 USD
- зміна ціни SHEPE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHEPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SHEPE до USD становила $ +0.0000025173.
За останні 60 днів зміна ціни SHEPE до USD становила $ -0.0000080079.
За останні 90 днів зміна ціни SHEPE до USD становила $ +0.00002830049872644442.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000025173
|+2.18%
|60 днів
|$ -0.0000080079
|-6.92%
|90 днів
|$ +0.00002830049872644442
|+32.38%
Останній аналіз цін SHEPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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