Сьогоднішня ціна Shen (SHEN)

Поточна ціна Shen (SHEN) сьогодні становить 0.72745 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.09K USD

- зміна ціни Shen протягом дня — -30.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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