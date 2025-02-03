Ціна SheiShei (SHEI)
Поточна ціна SheiShei (SHEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SheiShei:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.48 USD
- зміна ціни SheiShei протягом дня — -19.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SheiShei до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SheiShei до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SheiShei до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SheiShei до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.26%
|30 днів
|$ 0
|-36.22%
|60 днів
|$ 0
|-46.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SheiShei: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
-19.26%
-23.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SHEI SHEI the Dog is a twist on Famous Shiba inu meme coin SHEISHEI Token merges the beloved Siba meme with the charm of Shiba cultural elements, resulting in a refreshing and captivating synthesis that pays homage to tradition while embracing the future. Join us on an exhilarating journey that’s unlike any other in the crypto space. SHEISHEI Token isn’t just a digital asset; it’s an experience that allows you to be part of a movement that’s rewriting the rules of engagement.
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