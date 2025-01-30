Ціна SheeshSPL (SHEESH)
Поточна ціна SheeshSPL (SHEESH) сьогодні становить 0.03018572 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHEESH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SheeshSPL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.63 USD
- зміна ціни SheeshSPL протягом дня — +3.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SheeshSPL до USD становила $ +0.00111156.
За останні 30 днів зміна ціни SheeshSPL до USD становила $ +0.0069734627.
За останні 60 днів зміна ціни SheeshSPL до USD становила $ -0.0006446311.
За останні 90 днів зміна ціни SheeshSPL до USD становила $ +0.00794090304910747.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00111156
|+3.82%
|30 днів
|$ +0.0069734627
|+23.10%
|60 днів
|$ -0.0006446311
|-2.13%
|90 днів
|$ +0.00794090304910747
|+35.70%
Останній аналіз цін SheeshSPL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.82%
-2.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sheeshin' on solana is an SPL token dedicated to the empowerment of memes and sheesh in web3. Permanently assigned to the solana blockchain with burned liquidity and fair trading for all with no held back tokens.
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