Сьогоднішня ціна SheeshSPL (SHEESH)

Поточна ціна SheeshSPL (SHEESH) сьогодні становить 0.03018572 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHEESH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SheeshSPL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.63 USD

- зміна ціни SheeshSPL протягом дня — +3.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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