Сьогоднішня ціна Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA)

Поточна ціна Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) сьогодні становить 0.00015355 USD з ринковою капіталізацією $ 58.88K USD. Ціна MSHEESHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sheesha Finance Polygon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD

- зміна ціни Sheesha Finance Polygon протягом дня — -8.34%

- циркуляційна пропозиція – 383.45M USD

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