Ціна Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA)
Поточна ціна Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) сьогодні становить 0.00015355 USD з ринковою капіталізацією $ 58.88K USD. Ціна MSHEESHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sheesha Finance Polygon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD
- зміна ціни Sheesha Finance Polygon протягом дня — -8.34%
- циркуляційна пропозиція – 383.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sheesha Finance Polygon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sheesha Finance Polygon до USD становила $ -0.0000356305.
За останні 60 днів зміна ціни Sheesha Finance Polygon до USD становила $ -0.0000158027.
За останні 90 днів зміна ціни Sheesha Finance Polygon до USD становила $ -0.00027778096050330526.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.34%
|30 днів
|$ -0.0000356305
|-23.20%
|60 днів
|$ -0.0000158027
|-10.29%
|90 днів
|$ -0.00027778096050330526
|-64.40%
Останній аналіз цін Sheesha Finance Polygon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-8.34%
-22.95%
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