Сьогоднішня ціна Sheesh ($SHEESH)

Поточна ціна Sheesh ($SHEESH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.80K USD. Ціна $SHEESH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sheesh:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.70 USD

- зміна ціни Sheesh протягом дня — -0.60%

- циркуляційна пропозиція – 997.99M USD

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