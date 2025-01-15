Сьогоднішня ціна Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Поточна ціна Sheerluck AI (SHEERLUCK) сьогодні становить 0.00446497 USD з ринковою капіталізацією $ 4.13M USD. Ціна SHEERLUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sheerluck AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51M USD

- зміна ціни Sheerluck AI протягом дня — +40.96%

- циркуляційна пропозиція – 950.39M USD

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