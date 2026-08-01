Сьогоднішня ціна Sheep Wif Hat

Поточна ціна Sheep Wif Hat (SWIF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SWIF до USD становить $ 0 за SWIF.

Sheep Wif Hat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 84 287, з циркуляційною пропозицією у 873,20M SWIF. Протягом останніх 24 годин SWIF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03214702, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SWIF змінився на -0,24% за останню годину та на -2,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sheep Wif Hat (SWIF)

Ринкова капіталізація $ 84,29K$ 84,29K $ 84,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 84,29K$ 84,29K $ 84,29K Циркуляційне постачання 873,20M 873,20M 873,20M Загальна пропозиція 873 199 194,274408 873 199 194,274408 873 199 194,274408

Поточна ринкова капіталізація Sheep Wif Hat — $ 84,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SWIF — 873,20M, зі загальною пропозицією 873199194.274408. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,29K.