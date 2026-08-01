Сьогоднішня ціна SHED

Поточна ціна SHED (SHED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHED до USD становить $ 0 за SHED.

SHED наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 91.034, з циркуляційною пропозицією у 787,71M SHED. Протягом останніх 24 годин SHED торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHED змінився на -- за останню годину та на -%0,40 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 116,74.

Ринкова інформація щодо SHED (SHED)

Ринкова капіталізація $ 91,03K$ 91,03K $ 91,03K Обсяг (за 24 год) $ 116,74$ 116,74 $ 116,74 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 115,43K$ 115,43K $ 115,43K Циркуляційне постачання 787,71M 787,71M 787,71M Загальна пропозиція 988.702.782,2852778 988.702.782,2852778 988.702.782,2852778

Поточна ринкова капіталізація SHED — $ 91,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 116,74. Циркуляційна пропозиція SHED — 787,71M, зі загальною пропозицією 988702782.2852778. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 115,43K.