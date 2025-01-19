Ціна Sheboshis (SHEB)
Поточна ціна Sheboshis (SHEB) сьогодні становить 46.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHEB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sheboshis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.47K USD
- зміна ціни Sheboshis протягом дня — +14.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sheboshis до USD становила $ +5.82.
За останні 30 днів зміна ціни Sheboshis до USD становила $ -1.0889180720.
За останні 60 днів зміна ціни Sheboshis до USD становила $ -19.5547667920.
За останні 90 днів зміна ціни Sheboshis до USD становила $ -25.87232831364636.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +5.82
|+14.25%
|30 днів
|$ -1.0889180720
|-2.33%
|60 днів
|$ -19.5547667920
|-41.92%
|90 днів
|$ -25.87232831364636
|-35.67%
Останній аналіз цін Sheboshis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
+14.25%
+7.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a DN404 category token. Please list it in the same section. This token is on Ethereum blockchain.
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