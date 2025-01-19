Сьогоднішня ціна Sheboshis (SHEB)

Поточна ціна Sheboshis (SHEB) сьогодні становить 46.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHEB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sheboshis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.47K USD

- зміна ціни Sheboshis протягом дня — +14.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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