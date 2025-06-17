Сьогоднішня ціна shaww (SHAWW)

Поточна ціна shaww (SHAWW) сьогодні становить 0,419205 USD з ринковою капіталізацією $ 41,43K USD. Ціна SHAWW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності shaww:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни shaww протягом дня — -14,54%

- циркуляційна пропозиція – 98,83K USD

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