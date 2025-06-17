Ціна shaww (SHAWW)
Поточна ціна shaww (SHAWW) сьогодні становить 0,419205 USD з ринковою капіталізацією $ 41,43K USD. Ціна SHAWW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності shaww:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни shaww протягом дня — -14,54%
- циркуляційна пропозиція – 98,83K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни shaww до USD становила $ -0,0713387443369302.
За останні 30 днів зміна ціни shaww до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни shaww до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни shaww до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0713387443369302
|-14,54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін shaww: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
-14,54%
+16,80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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