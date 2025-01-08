Сьогоднішня ціна SHAWK (SHAWK)

Поточна ціна SHAWK (SHAWK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.91K USD. Ціна SHAWK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHAWK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.64 USD

- зміна ціни SHAWK протягом дня — -0.37%

- циркуляційна пропозиція – 996.60M USD

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