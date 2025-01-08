Ціна SHAWK (SHAWK)
Поточна ціна SHAWK (SHAWK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.91K USD. Ціна SHAWK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHAWK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.64 USD
- зміна ціни SHAWK протягом дня — -0.37%
- циркуляційна пропозиція – 996.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHAWK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SHAWK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SHAWK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SHAWK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.37%
|30 днів
|$ 0
|-11.87%
|60 днів
|$ 0
|+6.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SHAWK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.37%
+12.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ABOUT SHAWK Shawk nimbly crosses its waters, lured by the aromatic scent of the bloody market, it quickly shoots towards its prey and eats all red dips coming across him. Shawk Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Shawk is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way. So join us today and become a part of the Shawk community. Together, we will build, grow, and prosper.
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