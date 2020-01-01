Токеноміка SHART (SHART) Дізнайтеся ключову інформацію про SHART (SHART), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SHART (SHART) SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go! Офіційний вебсайт: https://revshare.dev/token/2G4RMDbXu79f5Yff6fBjKgXknuGvrFCr7iYmiTKy3fVc Купити SHART зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SHART (SHART) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SHART (SHART), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 182,49K $ 182,49K $ 182,49K Загальна пропозиція: $ 814,15M $ 814,15M $ 814,15M Циркуляційна пропозиція: $ 814,15M $ 814,15M $ 814,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 182,49K $ 182,49K $ 182,49K Історичний максимум: $ 0,00179487 $ 0,00179487 $ 0,00179487 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00022415 $ 0,00022415 $ 0,00022415 Дізнайтеся більше про ціну SHART (SHART)

Токеноміка SHART (SHART): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SHART (SHART) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHART, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHART, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHART, досліджуйте ціну токена SHART в реальному часі!

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