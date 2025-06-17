Сьогоднішня ціна SHART (SHART)

Поточна ціна SHART (SHART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 380,86K USD. Ціна SHART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHART:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SHART протягом дня — -10,10%

- циркуляційна пропозиція – 820,38M USD

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