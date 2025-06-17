Ціна SHART (SHART)
Поточна ціна SHART (SHART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 380,86K USD. Ціна SHART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHART:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SHART протягом дня — -10,10%
- циркуляційна пропозиція – 820,38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHART до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SHART до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SHART до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SHART до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10,10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SHART: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,19%
-10,10%
-34,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go!
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