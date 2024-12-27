Сьогоднішня ціна SHARPEI (SHAR)

Поточна ціна SHARPEI (SHAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 686.19K USD. Ціна SHAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHARPEI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.11K USD

- зміна ціни SHARPEI протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 899.95M USD

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