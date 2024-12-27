Ціна SHARPEI (SHAR)
Поточна ціна SHARPEI (SHAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 686.19K USD. Ціна SHAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHARPEI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.11K USD
- зміна ціни SHARPEI протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 899.95M USD
Отримуйте оновлення цін SHAR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHAR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHARPEI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SHARPEI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SHARPEI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SHARPEI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ 0
|-25.39%
|60 днів
|$ 0
|-40.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SHARPEI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.38%
-0.09%
-0.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHAR до AUD
A$--
|1 SHAR до GBP
￡--
|1 SHAR до EUR
€--
|1 SHAR до USD
$--
|1 SHAR до MYR
RM--
|1 SHAR до TRY
₺--
|1 SHAR до JPY
¥--
|1 SHAR до RUB
₽--
|1 SHAR до INR
₹--
|1 SHAR до IDR
Rp--
|1 SHAR до PHP
₱--
|1 SHAR до EGP
￡E.--
|1 SHAR до BRL
R$--
|1 SHAR до CAD
C$--
|1 SHAR до BDT
৳--
|1 SHAR до NGN
₦--
|1 SHAR до UAH
₴--
|1 SHAR до VES
Bs--
|1 SHAR до PKR
Rs--
|1 SHAR до KZT
₸--
|1 SHAR до THB
฿--
|1 SHAR до TWD
NT$--
|1 SHAR до CHF
Fr--
|1 SHAR до HKD
HK$--
|1 SHAR до MAD
.د.م--