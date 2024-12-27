Сьогоднішня ціна Sharp AI (SHARP)

Поточна ціна Sharp AI (SHARP) сьогодні становить 0.00146396 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна SHARP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sharp AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.66K USD

- зміна ціни Sharp AI протягом дня — +2.69%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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