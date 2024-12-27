Ціна Sharp AI (SHARP)
Поточна ціна Sharp AI (SHARP) сьогодні становить 0.00146396 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна SHARP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sharp AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.66K USD
- зміна ціни Sharp AI протягом дня — +2.69%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sharp AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sharp AI до USD становила $ -0.0003850667.
За останні 60 днів зміна ціни Sharp AI до USD становила $ -0.0006716267.
За останні 90 днів зміна ціни Sharp AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.69%
|30 днів
|$ -0.0003850667
|-26.30%
|60 днів
|$ -0.0006716267
|-45.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sharp AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.64%
+2.69%
-16.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SHARP - AI Sports Picks with a 61% win rate. Join the top 1% and become a winning bettor. No gimmicks, just results. The AI That Turns Sports Bettors into Winners Top iGaming insiders and veterans train our advanced AI, giving you the ultimate tool for predictive sports betting. Our team of casino industry insiders and veteran sports traders has developed the world’s most advanced AI sports betting model, achieving an estimated 60% win rate. We've analyzed millions of bets, focusing on the top 500 winning bettors across several major sportsbooks, uncovering their key strategies. By interviewing dozens of these top winners, we've refined our model to create a predictive tool offering the best sports picks you can get. This gives you the edge to start winning consistently and join the top 1% of bettors. Sharp AI is the first Web3 project that truly combines AI and GambleFi to generate real profits, not just a marketing gimmick. The picks speak for themselves, offering you a chance to get in on this groundbreaking opportunity early.
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