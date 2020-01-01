Токеноміка Sharky Sharkx (SHARK) Дізнайтеся ключову інформацію про Sharky Sharkx (SHARK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sharky Sharkx (SHARK) $SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success. Офіційний вебсайт: https://shark-x.com/ Whitepaper: https://projectdocuments.gitbook.io/sharky-sharkx Купити SHARK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sharky Sharkx (SHARK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sharky Sharkx (SHARK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,97K $ 9,97K $ 9,97K Загальна пропозиція: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M Циркуляційна пропозиція: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,97K $ 9,97K $ 9,97K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sharky Sharkx (SHARK)

Токеноміка Sharky Sharkx (SHARK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sharky Sharkx (SHARK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHARK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHARK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHARK, досліджуйте ціну токена SHARK в реальному часі!

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