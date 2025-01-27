Сьогоднішня ціна Sharky Sharkx (SHARK)

Поточна ціна Sharky Sharkx (SHARK) сьогодні становить 0.00022051 USD з ринковою капіталізацією $ 220.51K USD. Ціна SHARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sharky Sharkx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.45K USD

- зміна ціни Sharky Sharkx протягом дня — -21.24%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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