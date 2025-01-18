Сьогоднішня ціна Sharky (SHARK)

Поточна ціна Sharky (SHARK) сьогодні становить 0.01073835 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sharky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.26K USD

- зміна ціни Sharky протягом дня — +0.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SHARK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHARK.