Ціна Sharki (SHARKI)
Поточна ціна Sharki (SHARKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 482.20K USD. Ціна SHARKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sharki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.23K USD
- зміна ціни Sharki протягом дня — +0.94%
- циркуляційна пропозиція – 989.85M USD
Отримуйте оновлення цін SHARKI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHARKI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sharki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sharki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sharki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sharki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.94%
|30 днів
|$ 0
|-76.47%
|60 днів
|$ 0
|-79.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sharki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.55%
+0.94%
+12.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme coin on the Solana Blockchain
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHARKI до AUD
A$--
|1 SHARKI до GBP
￡--
|1 SHARKI до EUR
€--
|1 SHARKI до USD
$--
|1 SHARKI до MYR
RM--
|1 SHARKI до TRY
₺--
|1 SHARKI до JPY
¥--
|1 SHARKI до RUB
₽--
|1 SHARKI до INR
₹--
|1 SHARKI до IDR
Rp--
|1 SHARKI до PHP
₱--
|1 SHARKI до EGP
￡E.--
|1 SHARKI до BRL
R$--
|1 SHARKI до CAD
C$--
|1 SHARKI до BDT
৳--
|1 SHARKI до NGN
₦--
|1 SHARKI до UAH
₴--
|1 SHARKI до VES
Bs--
|1 SHARKI до PKR
Rs--
|1 SHARKI до KZT
₸--
|1 SHARKI до THB
฿--
|1 SHARKI до TWD
NT$--
|1 SHARKI до CHF
Fr--
|1 SHARKI до HKD
HK$--
|1 SHARKI до MAD
.د.م--