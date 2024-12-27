Сьогоднішня ціна Sharki (SHARKI)

Поточна ціна Sharki (SHARKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 482.20K USD. Ціна SHARKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sharki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.23K USD

- зміна ціни Sharki протягом дня — +0.94%

- циркуляційна пропозиція – 989.85M USD

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