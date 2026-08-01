Сьогоднішня ціна sharkdog

Поточна ціна sharkdog (SHARKDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHARKDOG до USD становить $ 0 за SHARKDOG.

sharkdog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 222,97, з циркуляційною пропозицією у 954,69M SHARKDOG. Протягом останніх 24 годин SHARKDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHARKDOG змінився на -1,42% за останню годину та на +1,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо sharkdog (SHARKDOG)

Ринкова капіталізація $ 11,22K$ 11,22K $ 11,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,22K$ 11,22K $ 11,22K Циркуляційне постачання 954,69M 954,69M 954,69M Загальна пропозиція 954 692 389,254179 954 692 389,254179 954 692 389,254179

Поточна ринкова капіталізація sharkdog — $ 11,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHARKDOG — 954,69M, зі загальною пропозицією 954692389.254179. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,22K.