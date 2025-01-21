Ціна SharkBee (SBEE)
Поточна ціна SharkBee (SBEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SBEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SharkBee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.05 USD
- зміна ціни SharkBee протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SBEE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SBEE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SharkBee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SharkBee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SharkBee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SharkBee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.82%
|60 днів
|$ 0
|-47.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SharkBee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SBEE, an ERC-20 token on Mainnet, is an initiative to reward the regenerative community within the Ethereum and broader blockchain ecosystem. Launched with an airdrop to ethos-aligned builders, content creators, and users across the Ethereum ecosystem, our mission is to empower those committed to leveraging blockchain technology for societal benefits and a sustainable future. $SBEE represents a unique confluence of regenerative principles and blockchain technology, striving to make a meaningful, positive impact on the Ethereum ecosystem and beyond.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SBEE до AUD
A$--
|1 SBEE до GBP
￡--
|1 SBEE до EUR
€--
|1 SBEE до USD
$--
|1 SBEE до MYR
RM--
|1 SBEE до TRY
₺--
|1 SBEE до JPY
¥--
|1 SBEE до RUB
₽--
|1 SBEE до INR
₹--
|1 SBEE до IDR
Rp--
|1 SBEE до PHP
₱--
|1 SBEE до EGP
￡E.--
|1 SBEE до BRL
R$--
|1 SBEE до CAD
C$--
|1 SBEE до BDT
৳--
|1 SBEE до NGN
₦--
|1 SBEE до UAH
₴--
|1 SBEE до VES
Bs--
|1 SBEE до PKR
Rs--
|1 SBEE до KZT
₸--
|1 SBEE до THB
฿--
|1 SBEE до TWD
NT$--
|1 SBEE до CHF
Fr--
|1 SBEE до HKD
HK$--
|1 SBEE до MAD
.د.م--