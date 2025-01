Що таке SharkBee ( SBEE)

$SBEE, an ERC-20 token on Mainnet, is an initiative to reward the regenerative community within the Ethereum and broader blockchain ecosystem. Launched with an airdrop to ethos-aligned builders, content creators, and users across the Ethereum ecosystem, our mission is to empower those committed to leveraging blockchain technology for societal benefits and a sustainable future. $SBEE represents a unique confluence of regenerative principles and blockchain technology, striving to make a meaningful, positive impact on the Ethereum ecosystem and beyond.

Ресурс SharkBee (SBEE) Офіційний вебсайт