Ціна Shark (SHARK)
Поточна ціна Shark (SHARK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shark:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 92.90 USD
- зміна ціни Shark протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shark до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shark до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shark до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shark до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.99%
|60 днів
|$ 0
|-34.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hi, I'm $SHARK! An anthropomorphic great white shark, who appears brutish and tough with Solana hat, but is dorky with a heart of gold. $SHARK on SOL
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