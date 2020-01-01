Токеноміка SharedStake Governance v2 (SGTV2) Дізнайтеся ключову інформацію про SharedStake Governance v2 (SGTV2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SharedStake Governance v2 (SGTV2) SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. Офіційний вебсайт: https://www.sharedstake.org/ Купити SGTV2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SharedStake Governance v2 (SGTV2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SharedStake Governance v2 (SGTV2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,59K $ 30,59K $ 30,59K Загальна пропозиція: $ 8,89M $ 8,89M $ 8,89M Циркуляційна пропозиція: $ 2,72M $ 2,72M $ 2,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 100,12K $ 100,12K $ 100,12K Історичний максимум: $ 104,82 $ 104,82 $ 104,82 Історичний мінімум: $ 0,00636497 $ 0,00636497 $ 0,00636497 Поточна ціна: $ 0,01126292 $ 0,01126292 $ 0,01126292 Дізнайтеся більше про ціну SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Токеноміка SharedStake Governance v2 (SGTV2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SharedStake Governance v2 (SGTV2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SGTV2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SGTV2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SGTV2, досліджуйте ціну токена SGTV2 в реальному часі!

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