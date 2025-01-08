Сьогоднішня ціна SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Поточна ціна SharedStake Governance v2 (SGTV2) сьогодні становить 0.01860204 USD з ринковою капіталізацією $ 50.52K USD. Ціна SGTV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SharedStake Governance v2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.44 USD

- зміна ціни SharedStake Governance v2 протягом дня — -7.64%

- циркуляційна пропозиція – 2.72M USD

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