Ціна SharedStake Governance v2 (SGTV2)
Поточна ціна SharedStake Governance v2 (SGTV2) сьогодні становить 0.01860204 USD з ринковою капіталізацією $ 50.52K USD. Ціна SGTV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SharedStake Governance v2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.44 USD
- зміна ціни SharedStake Governance v2 протягом дня — -7.64%
- циркуляційна пропозиція – 2.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SharedStake Governance v2 до USD становила $ -0.00153965827907199.
За останні 30 днів зміна ціни SharedStake Governance v2 до USD становила $ -0.0011767092.
За останні 60 днів зміна ціни SharedStake Governance v2 до USD становила $ -0.0053771707.
За останні 90 днів зміна ціни SharedStake Governance v2 до USD становила $ -0.010542352043878874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00153965827907199
|-7.64%
|30 днів
|$ -0.0011767092
|-6.32%
|60 днів
|$ -0.0053771707
|-28.90%
|90 днів
|$ -0.010542352043878874
|-36.17%
Останній аналіз цін SharedStake Governance v2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.64%
+48.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.
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