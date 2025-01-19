Сьогоднішня ціна Share (SHR)

Поточна ціна Share (SHR) сьогодні становить 0.00323543 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Share:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 378.15K USD

- зміна ціни Share протягом дня — -17.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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