Сьогоднішня ціна Shardus (ULT)

Поточна ціна Shardus (ULT) сьогодні становить 0.085417 USD з ринковою капіталізацією $ 37.50M USD. Ціна ULT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shardus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.50 USD

- зміна ціни Shardus протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 439.56M USD

Отримуйте оновлення цін ULT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ULT.