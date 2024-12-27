Ціна Shardus (ULT)
Поточна ціна Shardus (ULT) сьогодні становить 0.085417 USD з ринковою капіталізацією $ 37.50M USD. Ціна ULT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shardus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.50 USD
- зміна ціни Shardus протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 439.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shardus до USD становила $ +0.00042846.
За останні 30 днів зміна ціни Shardus до USD становила $ -0.0205341186.
За останні 60 днів зміна ціни Shardus до USD становила $ -0.0046928014.
За останні 90 днів зміна ціни Shardus до USD становила $ -0.02017212752489716.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00042846
|+0.50%
|30 днів
|$ -0.0205341186
|-24.03%
|60 днів
|$ -0.0046928014
|-5.49%
|90 днів
|$ -0.02017212752489716
|-19.10%
Останній аналіз цін Shardus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+0.50%
+4.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.
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