Сьогоднішня ціна Shard of Notcoin NFT bond (WNOT)

Поточна ціна Shard of Notcoin NFT bond (WNOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shard of Notcoin NFT bond:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.03 USD

- зміна ціни Shard of Notcoin NFT bond протягом дня — -4.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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