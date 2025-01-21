Ціна Shard of Notcoin NFT bond (WNOT)
Поточна ціна Shard of Notcoin NFT bond (WNOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shard of Notcoin NFT bond:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.03 USD
- зміна ціни Shard of Notcoin NFT bond протягом дня — -4.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shard of Notcoin NFT bond до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shard of Notcoin NFT bond до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shard of Notcoin NFT bond до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shard of Notcoin NFT bond до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.97%
|30 днів
|$ 0
|-20.42%
|60 днів
|$ 0
|-64.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shard of Notcoin NFT bond: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.97%
+9.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Token 1:1 backed by Notcoin bonds through Notcoin NFT bonds locked in Shardify.app smart contract
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