Токеноміка Sharbi ($SHARBI)

Токеноміка Sharbi ($SHARBI)

Дізнайтеся ключову інформацію про Sharbi ($SHARBI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Sharbi ($SHARBI)

$Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential.

With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she’s here for the long haul. Whether you’re earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table.

Sharbi - Get Some

Офіційний вебсайт:
https://sharbi.net
Whitepaper:
https://sharbi-dao.gitbook.io/sharbimemequeen

Токеноміка та аналіз ціни Sharbi ($SHARBI)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sharbi ($SHARBI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 248,00K
$ 248,00K$ 248,00K
Загальна пропозиція:
$ 74,96B
$ 74,96B$ 74,96B
Циркуляційна пропозиція:
$ 74,96B
$ 74,96B$ 74,96B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 248,00K
$ 248,00K$ 248,00K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Sharbi ($SHARBI): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Sharbi ($SHARBI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $SHARBI, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $SHARBI, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $SHARBI, досліджуйте ціну токена $SHARBI в реальному часі!

Прогноз ціни $SHARBI

Хочете знати, куди рухається $SHARBI? Наша сторінка прогнозу ціни $SHARBI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.