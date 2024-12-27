Ціна Sharbi ($SHARBI)
Поточна ціна Sharbi ($SHARBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 329.35K USD. Ціна $SHARBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sharbi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60K USD
- зміна ціни Sharbi протягом дня — -1.73%
- циркуляційна пропозиція – 74.97B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sharbi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sharbi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sharbi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sharbi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.73%
|30 днів
|$ 0
|-15.25%
|60 днів
|$ 0
|-31.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sharbi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-1.73%
-11.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? We are a community-owned, multichain cryptocurrency built on Arbitrum, Ethereum and soon Shibarium. Sharbi is a token that rewards holders with USDC. A MEME 2.0 community token, we provide on-going USDC rewards to holders and the power of a decentralized WEB3 community forging our path forward. What makes your project unique? P2H (Pay to Hold) Concept: An innovative approach where holding the token itself becomes a source of income. Decentralization: The token champions the ideals of decentralization and inclusivity. Cross-chain Utility: Sharbi operates on three blockchains, establishing its own robust eco-system. Full Circulation Supply: All of Sharbi's supply is in circulation across all chains, ensuring full transparency and safety for traders. Reward Boost: The presence on multiple blockchains enhances the rewards paid out to holders. Sharbi University: Beyond just a traditional educational platform, Sharbi University encompasses a plethora of features including insightful articles and guides, comprehensive video reviews, meticulous token analyses, a curated hall of fame for standout tokens, a centralized hub for AMAs, and much more. With a unique tokenomics system that rewards holders directly from every transaction, Sharbi has already redistributed over $700,000 back to its community. The token's alignment with platforms like Shibarium University underscores its commitment to informed decision-making and community education. History of your project. Launched in January 2023, Sharbi surfaced as a community token with a mission of democratizing finance. Gaining swift momentum, not just as a meme token, Sharbi debuted an NFT collection with undisclosed future utilities and cemented an elite partnership with @fcfpay. The Sharbi rewards card, a notable milestone, was introduced, facilitating users to expend their rewards effortlessly in real-world contexts. What’s next for your project? CMC Verification: Sharbi is making strides towards having its supply verified on CoinMarketCap (CMC), a significant mark of transparency in the crypto world. Decentralized Governance: The DAO initiative for community-driven decisions. Educational Initiatives: Rebranding of Sharbi University to Shibarium University as an educational cornerstone. Shibarium Launch: Incorporating unique contract functionalities and a planned Shib burn. Branding: Filed trademarks for brand recognition and influence. What can your token be used for? Financial Rewards: Monetary benefits from every trade for holders. Rewards Card Usage: Utilizing the Sharbi rewards card to spend accumulated rewards in diverse outlets. Educational Resource: Shibarium University as a foundational element for community enlightenment. Partnerships: Collaboration with industry stalwarts like @fcfpay. Community Governance: The DAO empowers each token holder in crucial decision-making. Cross-chain Dynamics: Sharbi's tenure on Ethereum, Arbitrum, and the soon-to-be-launched Shibarium amplifies its dedication to multi-chain functionality.
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