Сьогоднішня ціна Sharbi ($SHARBI)

Поточна ціна Sharbi ($SHARBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 329.35K USD. Ціна $SHARBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sharbi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60K USD

- зміна ціни Sharbi протягом дня — -1.73%

- циркуляційна пропозиція – 74.97B USD

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