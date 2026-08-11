Яка зараз ціна ShapeShift FOX?

ShapeShift FOX (FOX) торгують за ₴0.1832594680723119344000, що відображає зміну ціни на рівні -1.39% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає ShapeShift FOX у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Blockchain Capital Portfolio,Dex Aggregator,Governance, FOX часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують FOX сьогодні?

За останні 24 години FOX зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів ShapeShift FOX?

Сьогодні в обігу знаходиться 622358923.5571277 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг FOX?

Наразі ShapeShift FOX займає ринковий рейтинг №2018 з ринковою капіталізацією ₴183277095.06479955040000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати ShapeShift FOX за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -1.39% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як ShapeShift FOX порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Blockchain Capital Portfolio,Dex Aggregator,Governance FOX демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.